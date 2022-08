Marionetten im Bürgerhaus

Altlussheim. Die „Luxe“ hatten sich für das Ferienprogramm einen kreativen Bastelnachmittag vorgenommen. Am Samstag trafen sich Martina Fabinger, ihre Töchter Malou und Winona, Eileen Schilling und Karin Thegler im Bürgerhaus, um mit den Ferienkindern Marionetten zu basteln.

Aus Klopapierrollen, viel buntem Papier, Federn und Glitzerkram entstanden ganz zauberhafte Kreationen. Fauchende Drachen, lustige Hunde, Katzen und Papageien, die man mit einer Spange am Handgelenk befestigen konnte. Die anderen gefertigten Tiere bekamen Fäden, wie es sich für richtige Marionetten gehört.

Höchste Konzentration

Die Kinder schnippelten, klebten und malten mit großem Eifer. So wanderte bald allerhand Getier durch den Bürgersaal. Die Kinder waren so beschäftigt, dass es unglaublich ruhig zuging in dem großen Saal. Stolz präsentierten die kleinen Handwerker im Anschluss ihre Werke der Mitarbeiterin unserer Zeitung, die gleichzeitig auch erfuhr, wie die Technik der Marionetten funktionierte, wie man die Tiere zum Leben erweckt.

Die Betreuerinnen buken in der Zwischenzeit jede Menge Waffeln, es gab reichlich Getränke an dem heißen Nachmittag. Alle stärkten sich in einer schöpferischen Pause kräftig und dann ging es für den Rest des Nachmittages an das Werk für Tier Nummer zwei oder sogar drei im Bastelzoo.

Martina Fabinger hatte mir ihrer Bastelidee genau ins Schwarze getroffen und die „Luxe“ hatten zusammen mit ihren jungen Gästen viel Spaß. mb