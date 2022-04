Meisterschaften werden ausgetragen

Altlußheim. Der Kegelverein wird nach zwei Jahren Pause am Samstag, 7. Mai, und am Sonntag, 15. Mai, wieder seine Dorfmeisterschaften für Freizeitkegler ausrichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Wettbewerb wird im gleichen Modus wie in den vergangenen Jahren stattfinden – 5er-Teams, zehn Wurf in die Vollen und zehn Wurf ins Abräumen. Mixed-Teams müssen mit mindestens zwei Männern oder zwei Frauen antreten. Die Startgebühr beträgt 10 Euro pro Team und Start. Der Einzelwettbewerb wird auf einer separaten Bahn ausgetragen, die Startgebühr beträgt 2 Euro pro Start. Sportkegler dürfen weder am Einzel- noch am Mannschaftswettbewerb teilnehmen.

Anmeldungen an Richard Schmitt, Telefon 06205/3 64 66 83, E-Mail info@richardschmitt.de. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2