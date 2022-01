Mit Abstand

Altlußheim. Vier Tage lang waren die Sternsinger in der Gemeinde unterwegs und überbrachten den Bewohnern den Segen für ihre Häuser und Wohnungen. Am Mittwochvormittag kamen sie auch am Rathaus vorbei, wo sie von Bürgermeister Uwe Grempels willkommen geheißen wurden.

Das Gemeindeoberhaupt freute sich nicht nur über die große Schar von Sternsingern, sondern auch über das Zustandekommen der Aktion selbst. Denn unter Pandemiebedingungen – mit Hygiene- und Sicherheitskonzept – unterwegs zu sein, dabei die Spenden noch kontaktlos einzusammeln, ist kein leichtes Unterfangen. In der Hoffnung, die Sternsinger im kommenden Jahr wieder unter „normalen Bedingungen“ begrüßen zu können, entließ der Bürgermeister die Segensbringer, nicht ohne die Kasse gefüllt zu haben und von der Jubiläumsschokolade der Gemeinde zu verteilen.

Schoko und Segen

Nachdem die Sternsinger am Mittwochabend die gesamte Gemeinde besucht hatten, ohne die Häuser und Wohnungen zu betreten, auf den Straßen singend, trafen sie sich am Dreikönigstag zum abschließenden Gottesdienst in der katholischen Kirche. aw