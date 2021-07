Mit dem Löschfahrzeug geht’s durch die Gemeinde

Altlußheim. Die Schulanfänger der Käfergruppe des katholischen Kindergartens besuchten die Altlußheimer Feuerwehr. Zum Einstieg ging es ganz nach oben in die Kommandozentrale. Holger Pflüger, Nadine Wetzler und Moritz Köhler erklärten kindgerecht die Aufgaben der Feuerwehr.

Die Kinder hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und machten davon regen Gebrauch. Holger Pflüger rief zur Überraschung der Besucher die Leitstelle an und so hatte die Gruppe die Möglichkeit, live einen Piepser zu hören. Anschließend ging es nach unten und Pflüger erklärte, was ein Feuerwehrmann alles tun muss, wenn ein Einsatz bevorsteht. Dabei zog sich Moritz Köhler vor den Kindern all das an, was er im Einsatz an Ausrüstung benötigt.

Alle Kinder durften mithilfe von Nadine Wetzler die schweren Jacken und einen Feuerwehrhelm anprobieren. Spannend wurde es, als die Wehrleute die Fahrzeuge auf den Hof fuhren und den Kindern vorstellten. Jeder junge Besucher durfte ein Strahlrohr in die Hand nehmen und konnte so eigenhändig spüren, wie schwer das Teil ist. Mit Muskelkraft und voller Begeisterung testeten je zwei Kinder die Kübelspritze. Zur Belohnung gab es für jeden einen Durstlöscher.

Die Schlauchwaschanlage im Keller war die nächste Station. Moritz Köhler legte eine Schürze an und zeigte, wie ein Schlauch gewaschen und anschließend im Schlauchturm aufgehängt wird, damit er für den nächsten Einsatz bereit ist. Vom Turm dort oben hatte die Käfergruppe einen tollen Blick über ganz Altlußheim.

In der Atemschutzwerkstatt hatten alle die Möglichkeit, die gelben Fluchthauben zu testen. Auch die Atemschutzmaske wurde unter die Lupe genommen und auf der Übungsstrecke ausprobiert. Das Highlight zum Abschluss war die Fahrt mit dem LF 20 zurück zum Kindergarten. Die Kinder und Erzieherinnen dankten den Aktiven der Feuerwehr Holger Pflüger, Nadine Wetzler und Moritz Köhler, die es möglich machten, trotz der täglichen Einsätze wegen des Hochwassers den Schulanfängern ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten. cjc