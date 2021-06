Mit Kniebeugen Punkte sammeln

Altlußheim. Nach der langen Corona-Pause hat der Turnverein 1894 am Samstag mit einer Familienrallye durch die Gemeinde die Menschen mobilisiert. Mitmachen konnten alle, die Lust dazu hatten, eine Vereinszugehörigkeit war nicht nötig. Dafür aber ein bisschen Ortskenntnis, die bei der Beantwortung von Fragen hilfreich war. Vier Familien erreichten bei der Rallye die volle Punktzahl.

Der Startpunkt war der Schulhof der Albert-Schweitzer-Grundschule vor der Turnhalle. Hier meldeten sich die Teilnehmenden an und erhielten ihren Laufzettel sowie alle wichtigen Informationen zum Ablauf. Dann konnte es losgehen.

Die Aufgaben bestanden zum Teil aus Fragen rund um Altlußheim, zu deren Beantwortung verschiedene Plätze im Ort aufgesucht werden mussten. Die Strecken bewältigten alle Familien aus eigener Kraft mit ihren Fahrrädern. Eine der Fragen war zum Beispiel, wie viele Fenster das Altlußheimer Rathaus hat. Der andere Teil der Anforderungen beinhaltete spezielle sportliche Aktivitäten, die an manchen Plätzen von den Kindern bewältigt werden sollten wie beispielsweise ein Sprint auf dem Feldweg am Rhein oder 15 Kniebeugen.

Viermal volle Punktzahl erreicht

Waren alle Punkte des Laufzettels abgearbeitet, sollten die Familien zurück zum Ausgangspunkt kommen, wo die Organisatoren prüften, ob die Fragen richtig beantwortet waren. Zum Beweis für die sportlichen Aktivitäten sollten Bilder oder Videos gezeigt werden. Viele Fragen wurden richtig beantwortet, vier Familien erreichten sogar die volle Punktzahl.

Unter ihnen wurden die drei Hauptgewinne verlost, die aus je einem Geschenkkorb mit Süßigkeiten und Spielen für die ganze Familie bestanden sowie einen je nach Platzierung unterschiedlich hohen Gutschein für die Papeterie Hiller in Altlußheim. Die Kinder aller Familien erhielten für ihre Teilnahme eine Kappe mit TVA-Logo.

Insgesamt haben 15 Familien an der Rallye teilgenommen. Durch die Bank hat es allen viel Spaß gemacht und die Veranstalter erhielten eine Menge positiver Rückmeldungen. Angesichts solcher positiven Resonanz haben die Organisatoren noch vor Ort beschlossen, dass es auf alle Fälle eine Neuauflage der Aktion geben wird. Ob es dieses Jahr noch einmal klappt, ist noch nicht sicher, aber im kommenden Jahr wird es auf jeden Fall wieder eine Rallye geben.

Bereits im Vorfeld hatte der TVA im Mai mit den „Weekly Challenges“, auf Deutsch: wöchentlichen Herausforderungen, versucht, die Kinder und Jugendlichen nach dem langen Lockdown wieder aus ihren Häusern zu holen. Dies war jedoch eine vereinsinterne Aktion gewesen, an der größtenteils Kinder der Turn- und der Tischtennisabteilung teilnahmen. Die Aktion beinhaltete drei Aufgaben oder Herausforderungen pro Woche, ebenfalls an verschiedenen Orten in Altlußheim, die durch Muskelkraft absolviert werden sollten, etwa durch Fahrradfahren. Auch hier galt es wieder, sowohl Wissensfragen als auch Übungen für die Fitness zu meistern.

Der Laufzettel konnte wöchentlich auf der Homepage des TVA heruntergeladen werden. Hatten sie die jeweils letzte Aufgabe absolviert, erhielten die Kinder vor Ort eine kleine Überraschung. Diese hatten örtliche Sponsoren dem Verein gespendet.

Aktivierung nach langem Lockdown

Der Sinn dieser beiden Aktionen bestand hauptsächlich darin, die Kinder nach der langen Lockdown-Pause wieder zu aktivieren, indem sie zur Bewegung an der frischen Luft animiert werden. Außerdem sollten die seit Monaten stark leidenden sozialen Kontakte mit Freunden und Familie wieder gestärkt werden.

Nebenbei konnten alle ihren Heimatort und ihre Umgebung besser kennenlernen. Natürlich wurden alle Aktivitäten unter Einhaltung der zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Corona-Regelungen und Verordnung durchgeführt. Der TVA freut sich sehr über die rege Teilnahme und dass beide Aktionen so gerne angenommen wurden, teilt der Verein mit. zg/ bkl/mrö