Mit Lesestoff in der Altlußheimer Bücherei eindecken

Altlußheim. Mit Kaffee und einer Frühstückslektüre macht die Gemeindebücherei derzeit Lust aufs Lesen. Wobei – das Heißgetränk schmeckt auch zur Kaffeezeit am Nachmittag.

Wer sich über die Osterfeiertage mit Lesestoff eindecken will, der sollte sich sputen. Die Gemeindebücherei hat am Dienstag, 4. April, von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Am Gründonnerstag, 6. April, und Ostermontag bleibt die Bücherei geschlossen. Nach Ostern hat sie dann wieder regulär ab Dienstag, 11. April, geöffnet.

Noch ist also Zeit, sich mit Osterlektüre einzudecken oder es sich vor Ort in der Bücherei gemütlich zu machen. Und ein Blick in die ausliegende Heimatzeitung kann auf keinen Fall schaden.