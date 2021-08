Mit Sonne, Spaß und guter Laune in die Ferien gestartet

Altlußheim. Ein Ausflug mit der gesamten Schule, wer macht das schon? Am vorletzten Schultag erlebte die Gemeinschaft der Markus-Schule dieses Abenteuer. Eine Fahrt in den Holiday-Park stand auf dem Programm. Beim Betreten des Parks wurde sofort diskutiert, wer das Wagnis Free-Fall-Tower eingehen würde. Einige Wagemutige stellten sich sofort an der Schlange an und warteten geduldig auf das Erlebnis, andere sparten sich dieses Highlight bis zum Ende auf.

In kleinen Gruppen zogen die Kinder und Jugendlichen durch den Park, probierten Geschicklichkeitsspiele aus, ließen sich im Wildwasserfluss des „Dino Splash“ treiben und wurden mit vielen Wasserspritzern belohnt. Auf den Bänken trafen sich immer wieder Schüler aus den unterschiedlichen Klassenstufen, genossen ihre Pausen mit Pommes oder Eis und hatten viel Spaß.

Mit Kribbeln im Bauch

„Ich weiß nicht, ob ich beim nächsten Besuch wieder in den Free-Fall-Tower gehe, im Moment habe ich gerade genug“, meinte Noah beim Verlassen des Parks, aber voller Stolz über dieses Wagnis, das er eingegangen war.

Alle genossen die gemeinsamen Stunden, in denen sich Schüler und Lehrer locker begegnen konnten, Spaß miteinander hatten und die Last des letzten Schuljahres für einige Zeit vergaßen. ed

