Alt-/Neulußheim. Die Gemeinden Altlußheim und Neulußheim laden zu einer gemeinsamen mobilen Impfaktion am Samstag, 20. März, in die Rheinfrankenhalle ein. Bürger über 80 Jahre haben einen Brief mit ihrem Termin erhalten, wie Annette Schmidt aus dem Sekretariat des Altlußheimer Bürgermeisters mitteilt.

AdUnit urban-intext1

„Durch das Aussetzen des Vakzins des Herstellers Astrazeneca sind viele der angemeldeten Seniorinnen und Senioren verunsichert“, sagte Schmidt und weist darauf hin, dass alle angemeldeten Personen durch das mobile Impfteam ausschließlich mit dem Vakzin von Moderna geimpft würden. Damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden könne, werden die zu Impfenden gebeten, pünktlich zu ihrem vereinbarten Termin in die Rheinfrankenhalle zu kommen.

Zudem gebe es Ersatztermine, eine Art Warteliste, falls ein Impfling seinen Termin nicht wahrnehmen kann. „Wir wollen nicht, dass Impfstoff weggeschmissen werden muss. Das wäre schade“, erklärt Annette Schmidt.