Motorradfahrer schwer verletzt

Altlußheim. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr im Baustellenbereich der Salierbrücke ereignet. Nach ersten Informationen hatte ein 16 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner 125er Honda von Speyer kommend auf der B 39 verbotenerweise in Richtung Hockenheim/Altlußheim den Baustellenbereich befahren. Kurz vor dem Abzweig nach Altlußheim prallte der Mann auf eine abgestellte Arbeitsbühne.

Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr soll nicht ausgeschlossen sein. Der Biker hat offenbar im letzten Moment die Arbeitsmaschine in der Dunkelheit noch erkannt, konnte aber trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so der aktuelle Kenntnisstand. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. zg