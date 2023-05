Musikverein in Altlußheim hält Tradition zum Mai wach

Altlußheim. Es sind viele Bräuche und Gepflogenheiten, die in den vergangenen Jahren ins Vergessen gerieten, von der Corona-Pause ins Abseits gedrängt wurden. Erst wenn sich Menschen anschicken, an die alten Zeiten anzuknüpfen, wird einem bewusst, was an Schätzen, Kultur und liebgewonnenen Traditionen bedroht ist, dem Vergessen anheimzufallen.

Der Musikverein ist einer der Vereine, der ein Stück Tradition dem Vergessen entreißen möchte und der aus diesem Grund den Brauch des Maiblasens am gestrigen Feiertag, dem Tag der Arbeit, auf sein Programm setzte.

Drei Stunden lang waren die Musiker im Ort unterwegs, zogen sie durch die Straßen und machten an verschiedenen Plätzen halt, um die Menschen mit Musik zu unterhalten. Angestimmt wurden Frühlingslieder und natürlich durfte der Gassenhauer „Der Mai ist gekommen“ nicht fehlen.

Im nächsten Jahr will der zweite Vorsitzende Jörg Zöller mit mehr Musikern unterwegs sein womit schon jetzt feststeht, dass die Tradition des Maiblasens in der Gemeinde eine Fortsetzung findet.