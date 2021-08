Nach Unachtsamkeit Verkehrsunfall verursacht

Altlußheim. Ein 55 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr mit seinem PKW in Folge von Unachtsamkeit von der Straße abgekommen und hat Sachschaden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro verursacht. Der 55-Jährige befuhr laut Angaben der Polizei mit seinem VW die Friedensstraße in Richtung Altreutweg und kam in einem kurzen unachtsamen Moment von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einem geparkten PKW, welcher sich durch den Aufprall drehte und auf die Straße geschoben wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Verletzte gab es

durch den Unfall nicht.

