Natur wird immer stärker zugemüllt

Altlußheim. Wilde Müllablagerungen sind immer ein Ärgernis. Doch die in der Robert-Bosch-Straße abgestellte Kleintiertransportbox und Kleinkindbadewanne am Zaun vom Vogelpark sind für unseren Leser und Fotografen Wolfgang Schwindtner nicht nur ein solches, sondern auch der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Nicht nur, dass rund um den Vogelpark unliebsame Zeitgenossen immer wieder ihren Müll oder sonstiges Gut, das eigentlich auf den Sperrmüll gehört, abstellen – sehr zum Ärger der Anwohner, sondern dass darin auch eine Haltung zum Ausdruck kommt, die für Schwindtner nicht mehr vom Begriff des sozialen Verhaltens gedeckt ist, eher von dessen Gegenteil. Denn die Verwahrlosung macht er mittlerweile an vielen Stellen in der Gemeinde aus. „Wie im gesamten Ort und auch außerhalb regelmäßig zu beobachten ist, findet man mittlerweile überall Mund-Nase-Masken, Zigarettenschachteln, Zigarettenkippen, Verpackungen aller Art, Abfall von Schnellrestaurants und vieles mehr.“

Hinzu kommt für Schwindtner der Dauerbrenner schlechthin, wenn es um Verschmutzung des öffentlichen Raums geht: „Hundehaufen auf Gehwegen, auf Waldwegen, am Rheindamm, auf Spielplätzen oder in Vorgärten.“ Besonders appetitlich ist dieses Problem für Landwirte, merkt er an und damit letztlich auch für den Verbraucher. Ein Personenkreis, zu dem auch die Verursacher, denen das Verhalten ihrer Vierbeiner anscheinend egal ist, zählen, was deren Verhalten noch unbegreiflicher macht.