Nervenkitzel pur mit „Karacho“

Altlußheim. Zusammen mit den Kindern des Ferienprogramms der Gemeinde ist der TV Altlußheim zu einem Ausflug zum Erlebnispark Tripsdrill nach Cleebronn aufgebrochen. Treffpunkt für die vier Betreuer sowie die 22 Kinder und Jugendlichen war die Rheinfrankenhalle.

Ein optische Täuschung, die Spaß macht: Kinder „klettern“ auf dem Bodengemälde eines Trabis. © TV

Nach der Ankunft in Tripsdrill wurden die Teilnehmenden in Kleingruppen, die aus mindestens vier Personen bestehen sollten, aufgeteilt. Mit dem Einverständnis der Eltern durften sich manche Gruppen auch ohne ständige Begleitung eines Betreuers im Park aufhalten. Als die Gruppen nun in das Abenteuer starten durften, war die Begeisterung entsprechend groß und die Erkundung des Parkgeländes wurde direkt in Angriff genommen.

Achterbahnen sind beliebt

Viele der älteren Jugendlichen freuten sich schon darauf, alle Achterbahnen auszuprobieren. Am beliebtesten waren die „Karacho“ und „Hals über Kopf“, die mit Geschwindigkeit und Höhe punkten konnten. Hierbei mussten einige Teilnehmenden erst ihre Angst überwinden, was ihnen auch erfolgreich und mit Bravour gelungen ist. Letztendlich fanden sie die Fahrt so toll, dass sie sie gleich mehrfach wiederholen wollten und nicht genug von dem Nervenkitzel bekamen.

Ebenso gab es natürlich auch kleinere, harmlosere Attraktionen, wie zum Beispiel das Kettenkarussell für die jüngeren Besucher, die aus Sicherheitsgründen für die Achterbahnen noch nicht zugelassen waren.

Wegen des guten Wetters waren auch die Wasserattraktionen „Jungbrunnen“ und „Waschzuber“ sehr beliebt und sorgten für erfrischende Abkühlung bei den hohen Temperaturen und einige schallende Lacher unter den Kindern. Insgesamt war es ein schöner Tag, bei dem alle enormen Spaß hatten und die Zeit wie im Fluge verging. zg