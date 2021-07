Neue Vereinsspitze

Neulußheim/Altlußheim. Etwas später im Jahr als üblich, dafür aber ganz Corona-conform im schattigen Biergarten der Vereinsgaststätte, hatte Vorsitzende Andrea Dobler zur jährlichen Hauptversammlung der Hundefreunde Lußheim eingeladen. Es erschienen zahlreiche Mitglieder, um den Verein bei den anstehenden Wahlen zu unterstützen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Andrea Dobler ist seit 38 Jahren Mitglied im Verein, unterstützte ihn als Trainerin der Welpen und Junghundeschule, war – und blieb es bis heute – schon mit jungen Jahren als Schriftführerin in der Vereinsspitze tätig. Sie führte den Verein von 2004 bis 2009 als zweite Vorsitzende gemeinsam mit Dieter Roemhold und ist seit 2009 Vorsitzende gemeinsam mit Ralf Nieder als zweitem Vorsitzenden der Hundefreunde.

Der Vorstand Vorsitzender Ralf Nieder, zweiter Vorsitzender Tom Novak, Schriftführerin Natascha Kibut, Kassier Susanne Nieder. Weitere Vorstandsmitglieder: Welpen/Junghunde Karin Weik; Ellen Kreuzholz (THS); Daniela Novak (Ralley Obedience); Nathalie Kress-Offenloch (Basis) und Irmgard Korff (Obedience).

Dobler hat maßgeblich dazu beigetragen, dass es ein, in allen alten und neuen Hundesportarten, offener Treffpunkt für Hundesport begeisterte Menschen wurde. Ebenso hatte sie immer ein offenes Ohr für alle Belange des Vereins und für die Menschen in ihm. Bei den Wahlen trat Andrea Dobler nicht mehr an, die Mitglieder dankten ihr für die in den langen Jahren geleistete Arbeit.

Die Welpenschule der Lussheimer Hundefreunde wird ab September wieder geöffnet sein und freut sich auf viele neue Hundebabys. In der Sportart Agility gibt es freie Trainingsplätze. Interessierte können sich bei Christiane Schneitler informieren. Die neue Hundesportart „Hoopers“ gibt es im Verein seit Herbst letzten Jahres und ab Oktober wird es einen neuen Anfängerkurs geben. Interessierte sind eingeladen sich diese neue Trendsportart anzuschauen. sn

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Weitere Infos zu Trainingszeiten findet man auf der Homepage www.luhu.de