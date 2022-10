Neuer Lehrer für Saxofon

Altlußheim. Der Musikverein bietet ab dem 1. November erneut seine musikalische Früherziehung an. Der Kurs findet montagnachmittags im Bürgerhaus statt. Infos und Anmeldung bei Silke Höft (mfegarten@musikverein-altlussheim.de).

Außerdem freut sich der Musikverein über einen neuen Saxofonlehrer. Der Unterricht für Saxofon findet ebenfalls im Bürgerhaus statt. Für weitere Informationen und Anmeldungen könnten sich Interessierte an f.porath@musikverein-altlussheim.de wenden.

Der Musikverein freut sich, das Angebot an Musikunterricht zu erweitern. Aktuell bietet er Unterricht für die Bereiche Musikalische Früherziehung, Blockflöte, Querflöte, Saxofon, Trompete und Baritonhorn an. Infos zum Unterricht und zu Kontaktpersonen unter www.musikverein-altlussheim.de oder per E-Mail an vorstand@musikverein-altlussheim.de. zg