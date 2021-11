Oberhausen-Rheinhausen wählt Bürgermeister am 3. Advent

Oberhausen-Rheinhausen. Von den ursprünglich sieben Kandidaten sind noch vier übrig geblieben, die zur zweiten Runde der Bürgermeisterwahl in Oberhausen-Rheinhausen antreten. Das hat so der Gemeindewahlausschuss unter dem Vorsitz von Bürgermeister Martin Büchner festgestellt. Mit dabei ist der Stimmenstärkste, Manuel Scholl. Doch auch die beiden Bewerber mischen mit, die mit dem geringsten Stimmenanteil abgeschnitten haben: Britta Körner (2,3 Prozent) und Armin Rasokat (0,4 Prozent.

Vierter im Bund ist nach seinem Überraschungserfolg von 9,2 Prozent der in Oberhausen geborene und berufliche tätige Thilo Herrling, der relativ spät in den Wahlkampf eingestiegen war. Scholl setzt auf seine Erfahrung und Routine im Rathaus, Herrling als Bauingenieur und Energieberater auf frischen Wind. Ob allzu viele Bürger für Neuerungen und Veränderungen durch einen neuen Bürgermeister sind, ist nach dem deutlichen Ergebnis am Wahlsonntag, das eher für Kontinuität spricht, ungewiss.

Ihren Ausstieg erklärten frühzeitig sowohl Christian Soeder (6,8 Prozent) als auch Alexander Nitsche (2,7 Prozent), und die zweitplatzierte Nastassia Di Mauro, die knapp 30 Prozent erzielte.

Der zweite Wahlgang ist nun am Sonntag, 12. Dezember. Bis dahin hat das verbliebene Quartett Zeit, um Stimmen zu werben.

