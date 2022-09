Oktoberfest-Zeit in Altlußheim

Altlußheim. Im Volksmund wird der Ausdruck gerne verwendet: Das verflixte siebte Jahr. Zwei volle Jahre ließ es die Corona-Pandemie nicht zu, dass das beliebte und immer gut besuchte Altlußheimer Oktoberfest stattfinden konnte.

Doch nun soll die siebte Auflage des Kultevents endlich nachgeholt werden. Sascha Veth vom Veranstalter Veth-Events hat die Ärmel hochgekrempelt und zeigt sich zuversichtlich, dass am kommenden Wochenende zwei Tage voller Party, Tanz und guter Laune auf die Besucher warten. Denn am Freitag, 16. September, und am Samstag, 17. September, soll sich die Altlußheimer Rheinfrankenhalle in die Münchner Wiesn verwandeln. Jeweils ab 20 Uhr mit Einlass ab 19 Uhr soll dann die Post abgehen. Bereits in den vergangenen Jahren war die Veranstaltung restlos ausgebucht und das Altlußheimer Oktoberfest hat sich in der Region einen Namen gemacht.

„Das Oktoberfest steht wieder in den Startlöchern. Es wird dann all das nachgeholt, was uns die vergangenen beiden Jahre nicht vergönnt war“, gibt Sascha Veth zu verstehen. Und wenn man die sechs vorherigen Oktoberfeste betrachtet, steht durch die beiden Pausenjahren eine ganze Menge Partybedarf in der Warteschlange.

In Trachten abfeiern

Deshalb hat der Veranstalter diesmal gleich für beide Oktoberfest-abende eine Band verpflichtet, die bereits in den vergangenen Auflagen deutlich unter Beweis gestellt hat, dass Stimmung garantiert ist: Radspitz wird den Besuchern der Rheinfrankenhalle einheizen und diese mit Livemusik für zwei Jahre Party Abstinenz entschädigen. Wie es sich für ein Oktoberfest gehört, heißt es dann für die Madln und Buam in Dirdln und Lederhosen „Feiern bis zum Abwinken“, lautet es in einer Pressemitteilung.

„Mit der Powerband Radspitz ist Party garantiert“, weiß Sascha Veth. Die Band ist durch etliche stimmungsvolle Auftritte bei großen Festen in der Umgebung in aller Munde und es ist schließlich bekannt, dass die Jungs alle Titel, die gute Laune machen, beherrschen. Von den größten Après-Ski-Hits über Ballermann-Songs bis hin zu den größten Pop- und Rockklassikern der Musikgeschichte – das Repertoire der Truppe ist nahezu unerschöpflich.

DJ zum Warm-up

Um die Oktoberfestgäste einzustimmen, dreht zum Warm-up DJ Lollo die Plattenteller, bevor Radspitz dann mit Livemusik die Halle zum Beben und die Besucher zum Tanzen bringen wird. Neben dem entsprechenden Ambiente und der passenden Partymusik dürfen sich die Besucher der Rheinfrankenhalle auf authentische und traditionelle Oktoberfestspeisen sowie standesgemäß Maß mit original bayerischem Bier an beiden Tagen freuen. Zum Comeback des Kultevents wird wieder mit einem vollen Haus und einer lautstarken Stimmung gerechnet. Um die Atmosphäre auch so authentisch wie möglich zu gestalten, erwartet die Besucher ebenfalls eine klassische Dekoration wie auf dem original Oktoberfest in München. Wer sich also den weiten Weg in die bayrische Landeshauptstadt sparen möchte, der findet in der Altlußheimer Rheinfrankenhalle genau das, wonach er sucht direkt vor der eigenen Haustüre in der Kurpfalz – Radspitz inklusive.

Eine Platz- und Tischreservierung ist erforderlich. Einlass ab 18 Jahren. Bisher – in der Zeit der Corona-Pandemie – gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.