Oldtimerfans kommen in Altlußheim auf ihre Kosten

Altlußheim. Nach zweijähriger Corona-Pause findet in diesem Jahr wieder traditionell am Fronleichnamstag, nämlich am Donnerstag, 16. Juni, ein großes Fest rund um das Museum Autovision statt. Dazu können zahlreiche Oldtimer-Liebhaber der Region ihre fahrbereiten Schmuckstücke präsentieren. Ein Kinderkarussell und musikalische Darbietungen der Party-Gang garantieren zudem gute Laune auf dem Außengelände.

Für das leibliche Wohl sorgt wie in jedem Jahr das gut eingespielte AH-Team des Altlußheimer Fußballvereins. Gespannt darf man auch auf weitere neue Highlights in den Museumsausstellungen der seit 20 Jahre bestehenden Autovision sein.

Besonderes Schmankerl: Zur Feier des Tages wird der Eintritt für die sechs Ausstellungsbereiche nur den halben Preis betragen. Die Dauer der Veranstaltung richtet sich nach der gewohnten Öffnungszeit des Museums, also von 10 bis 17 Uhr.

