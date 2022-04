Osterhasen für die Jüngsten

Altlußheim. Der Gewerbeverein hat seine schöne Osteraktion für die heimischen Kindergärten wieder aufleben lassen. Alle Kindergartenkinder in der Gemeinde kamen am Dienstag in den Genuss von frisch gebackenen Osterhasen und Lämmern aus der Neulußheimer Bäckerei Bauer.

Vorsitzender Jürgen Lauer brachte die Boxen gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Christa und Dietrich Mahl zu den evangelischen Kindertagesstätten Regenbogen und Sonnenschein nebst deren Außenstelle sowie zum katholischen Kindergarten St. Raphael. Die Kinder freuten sich natürlich sehr über den nun schon traditionellen Ostergruß der Altlußheimer Gewerbetreibenden.

Handwerk vor Ort stärken

„Uns war es wichtig, bei dieser Aktion mit der Bäckerei Bauer zu kooperieren, die noch im benachbarten Neulußheim handwerklich backt. Wir freuen uns, im Namen unserer Mitglieder in diesem Jahr den jüngsten Altlußheimern wieder eine Freude bereiten zu können“, so Vorsitzender Jürgen Lauer. mib

