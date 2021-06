Papiersammlung unter bewährten Bedingungen

Altlußheim. Der Gesangverein AGV Frohsinn bereitet sich auf seine nächste Papiersammlung vor. Diese findet statt am Samstag, 10. Juli, von 9 Uhr bis 12 Uhr.

Es werden auf dem Altlußheimer Messplatz zwei Container bereitstehen. Die Sammlung wird unter den geforderten und bisher gut und erfolgreich eingehaltenen Hygienebedingungen stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung des Gesangvereins. Dazu zählt unter anderem Einbahnverkehr, bei dem die Fahrer in ihren Fahrzeugen sitzen bleiben. Mitglieder des AGV stehen bereit, um das mitgebrachte Papier dem Kofferraum zu entnehmen. Mund-Nasen-Schutz ist dabei zwingend vorgeschrieben.

Keine Folien oder Styropor

Plastikfolien und Styropor gehören in die grüne Tonne, die 14-tägig geleert wird und hat bei der Papiersammlung nichts zu suchen merkt der Veranstalter an. Der AGV Frohsinn bedankt sich bei allen Bürgern für die Unterstützung und bittet eindringlich darum, kein Papier außerhalb der Sammelzeit vor oder neben die Container zu stellen. In der Vergangenheit ist es zu Vermüllung gekommen. zg/mh