Party mit Radspitz

Altlußheim. Das verflixte siebte Jahr! Die Räumlichkeiten waren bereits angemietet, die Künstler verpflichtet – und dann machte 2020 Corona die Pläne vom siebten Altlußheimer Oktoberfest zunichte. Im folgenden Jahr dasselbe Spiel. Doch nun soll die siebte Auflage des Kult-Events nachgeholt werden. Sascha Veth hat die Ärmel hochgekrempelt und zeigt sich zuversichtlich: Am Freitag, 16. September, sowie am Samstag, 17. September, soll sich die Rheinfrankenhalle in die Münchner Wiesn verwandeln, wo ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) die Post abgeht.

„Ich bin angesichts der aktuellen Entwicklungen guter Dinge, dass das Event diesmal stattfinden kann – und wir dann all das nachholen, was uns die vergangenen beiden Jahre nicht vergönnt war“, gibt Sascha Veth zu verstehen. Und das ist eine ganze Menge! Deshalb hat der Veranstalter diesmal gleich für beide Oktoberfest-Abende eine Band verpflichtet, die bereits in den vergangenen Auflagen eindeutig unter Beweis gestellt hat, dass Stimmung garantiert ist: Radspitz wird den Besuchern der Rheinfrankenhalle einheizen. In Dirndln und Lederhosen heißt es dann für die Madln und Buam „Feiern bis zum Abwinken“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Mit der Powerband Radspitz ist Party garantiert“, weiß Sascha Veth. Schließlich beherrschen die Jungs alle Titel, die gute Laune machen. Von den größten Après-Ski-Hits über Ballermann-Songs bis hin zu den größten Pop- und Rockklassikern der Musikgeschichte – das Repertoire der Truppe ist nahezu unerschöpflich. Da werden die Wünsche des Publikums erhört.

Um die Oktoberfest-Gäste einzustimmen, dreht zum Warm-up DJ Lollo die Plattenteller. Neben dem entsprechenden Ambiente und der passenden Partymusik dürften sich die Besucher der Rheinfrankenhalle auf authentische Oktoberfest-Speisen sowie süffige Maß an beiden Tagen freuen. Eine Platz- und Tischreservierung ist erforderlich. Einlass ab 18 Jahren. Bisher gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.oktoberfest-altlussheim.de. zg