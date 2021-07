Besorgte Blicke zum Himmel und sicher mehr als ein Stoßgebet in Richtung Petrus gab es am Sonntag, damit der schwungvolle Abschiedsgottesdienst für Pfarrer i.R. Matthias Zaiss auf dem Festplatz am Rhein gefeiert werden konnte – was auch bestens gelang.

Mit einem flotten Klavierstück eröffnete Georg Oberst die Feierlichkeit. Kirchengemeinderat Klaus Zöller begrüßte die zahlreich

...