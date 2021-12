Präsenzgottesdienste an Weihnachten

Altlussheim. Pfarrerin Eva Weisser freut sich, dieses Jahr Weihnachten mit einigen Präsenzgottesdiensten in und mit der Gemeinde feiern zu können. Natürlich sind diese an Corona-Vorschriften gebunden, weshalb die einzelnen Gottesdienste nur mit eingeschränkter Personenzahl und unter Voranmeldung möglich sein werden.

An Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, finden zwei Kindergottesdienste mit dem Engel Lukas im Emil-Frommel-Haus statt. Das A-Kigo-Team und Diakon Jascha Richter haben einiges vorbereitet. Einmal um 14.30 Uhr und der zweite Kindergottesdienst wird um 15.30 Uhr sein. Es gilt die 2G-Regelung ab 18 Jahren und Voranmeldung sowie FFP2-Maskenpflicht. Bei vorgezogenem Ferienbeginn benötigen alle Schülerinnen und Schüler einen maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Test.

Licht von Bethlehem

Ebenso an Heiligabend findet um 15.30 Uhr in der evangelischen Kirche ein Weihnachtsgottesdienst mit Pfarrerin Eva Weisser statt. Nach diesem Gottesdienst kann vor der Kirche eine Kerze am Licht von Bethlehem entzündet werden.

Um 17 Uhr ist die Christvesper geplant, ebenfalls in der evangelischen Kirche. Um 23 Uhr findet eine Open-Air-Christmette im Pfarrhof des Emil-Frommel-Hauses statt. Für die Gottesdienstbesucher stehen im Hof des Frommel-Hauses Bänke bereit – Decken sind, wenn erforderlich, mitzubringen. Für alle drei Gottesdienste ist eine Anmeldung vonnöten und es herrscht Maskenpflicht.

An Heiligabend ab 15 Uhr ist auf den Youtube-Kanälen der evangelischen Kirchengemeinden Alt- und Neulußheim das Krippenspiel der Konfirmandinnen und Konfirmanden zu sehen. Unter „Evangelische Kirchengemeinde Neulußheim“ und EvKiAltlußheim“ steht das Krippenspiel bereit.

Am ersten Weihnachtstag, Samstag, 25. Dezember, sind zwei Gottesdienste mit Abendmahl avisiert. Der erste startet um 10 Uhr, der zweite um 11.15 Uhr in der evangelischen Kirche Altlußheim. Auch hier ist eine Anmeldung nötig und es gilt Maskenpflicht.

Der zweite Weihnachtstag, Sonntag, 26. Dezember, steht unter dem Motto „Lußheimgottesdienst“ in Neulußheim. Es wird ein Weihnachtsliederwunschsingen und eine Taufe geben. Der Gottesdienst wird von Pfarrerin Katharina Garben und Organist Gerhard Müller gestaltet.

Wer keinen Gottesdienst besuchen kann oder möchte, der kann sich am Donnerstag, 23. Dezember, im Foyer des Emil-Frommel-Hauses das Tütchen „Weihnachten zu hause“ mit Liedern, Gebeten und einem Impuls abholen.

Anmeldungen für die einzelnen Gottesdienste sind bis Dienstag, 21. Dezember, an das evangelische Pfarramt Altlußheim, Telefon 06205/3 24 02, E-Mail altlussheim@kbz.ekiba.de, zu richten. mb