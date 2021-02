Altlußheim. Da in diesem Jahr die Fasnacht komplett ausfällt, werden am Samstag und Sonntag, 13./14. Februar, vor der evangelischen Kirche „Fasnacht to go“-Tüten bereitstehen, die mitgenommen werden können. In ihnen befinden sich Überraschungen zum Valentinstag und zur Fasnacht.

Ebenso geht Pfarrer Matthias Zaiss im Youtube-Gottesdienst am Sonntag, 14. Februar, auf die Themen Humor, Freude und Liebe ein. Dazu gibt es erstmals in der Gemeinde eine Reimpredigt. Wie auch Begrüßung und Verabschiedung in Reimform zu hören sein werden.

In Kurpfälzer Mundart

Der Predigttext wird in Kurpfälzer Mundart zu hören sein. Dieser besondere Gottesdienst wird ab 10 Uhr auf dem Youtubekanal „EvKiAltlussheim“ ausgestrahlt. Das Manuskript wie auch der Wochenbrief liegen vor der Kirche aus. Der nächste Gottesdienst auf Youtube ist am Sonntag, 28. Februar, zu sehen. In ihm geht es um das Thema der Fastenaktion „Sieben Wochen ohne Blockade“. zg