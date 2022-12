Altlußheim. Der Schach- und Skatclub richtet am Dienstag, 20. Dezember, einen öffentlichen Preisskat aus. Das Turnier beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus in der Schulstraße 1. Ausgetragen wird eine Serie von insgesamt 48 Spielen. Das Startgeld wird bei Turnierende in vollem Umfang ausgezahlt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1