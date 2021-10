Altlußheim/Neulußheim. Die Naturfreunde Lußheim starten am Mittwoch, 13. Oktober, zu einer Radtour nach Dudenhofen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Sportplatz in Altlußheim. Gäste sind willkommen. Die 3G-Bescheinigungen sowie Mund-Nase-Maske sind mitzubringen.

