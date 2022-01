Reilingen hat aktuell die wenigsten Fälle

Region. 133 000 Neuinfektionen zählt das Robert-Koch-Institut am Donnerstag, 20. Januar. Gleichzeitig warnte Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor einer Belastungsprobe für die Krankenhäuser. Für Mitte Februar rechnet er mit dem Höhepunkt der Omikron-Welle mit täglich mehreren Hunderttausend Neuinfizierten pro Tag. Der Anstieg der Neuinfektionen lässt sich auch im Rhein-Neckar-Kreis beobachten. Stand Freitag, 21. Januar, waren 3576 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 305,9.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung sind 972 Menschen mit dem Virus infiziert, am Mittwoch, 19. Januar, wurden noch 934 Infizierte gezählt. Die meisten Corona-Fälle registriert derzeit Schwetzingen mit 208 infizierten Personen, ein Plus von 19 gegenüber dem Mittwoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert in der Großen Kreisstadt auf 964.

Dicht gefolgt von Eppelheim, wo derzeit 155 Menschen infiziert sind, was einer Inzidenz von 916 entspricht. Noch etwas höher liegt der Inzidenzwert bei Plankstadt mit 955, was 99 infizierten Personen entspricht. Gegenüber Mittwoch, 19. Januar, eine Steigerung um 22 Fälle. Zwar ist auch in Oftersheim die Zahl der infizierten Personen gestiegen, von 58 auf 70, doch liegt der Inzidenzwert mit 571 relativ niedrig.

Brühl verzeichnet einen Rückgang um drei Fälle auf 110 infizierte Personen und in Ketsch kamen acht weitere dazu, die Zahl kletterte auf 114, der Inzidenzwert auf 884.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Hockenheim ging die Zahl der infizierten Personen gar um sechs zurück, der Inzidenzwerte rutsche knapp unter die 500er-Marke. Altlußheim verzeichnet drei neue Fälle, weist nun mit 44 infizierten Personen einen Inzidenzwert von 709 aus. In Neulußheim wurden sechs weitere Fälle registriert, die Zahl kletterte von Mittwoch, 19. Januar, 40 Fälle, auf 44 Fälle am Freitag, 21. Januar.

Die geringste Anzahl von Corona-infizierten Personen weist derzeit Reilingen aus. Die Zahl der aktiven Fälle stagniert bei 34, Neuinfektionen kamen nicht hin. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Spargelgemeinde mit 435 die geringste im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung. Was sich mit einem Blick auf die Grafik als Nord-Süd-Gefälle darstellt, die farbliche Darstellung wird deutlich heller. Was jedoch eine reine Momentaufnahme ist. aw