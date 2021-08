Renaturierung scheidet als Ursache beim trockenen Kriegbach in Altlußheim aus

Altlußheim. Fast könnte man meinen, der Kriegbach sei den Gezeiten unterworfen, habe einen Tidenhub. Nachdem der Bach Mitte des Monats gänzlich trockengefallen und dadurch, auch wegen des damit verbundenen Fischsterbens, Gesprächsthema Nummer eins war, konnte Dieter Rösch, der Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe Hockenheimer Rheinebene am Dienstag, 17. August, festhalten, dass das Wasser in den Bach zurückkehre.

Am Freitag, 19. August, erreichten den BUND-Chef dann Meldungen, dass der Durchfluss im Kriegbach wieder aufgehört habe. Er selbst war nachmittags draußen an der Steinernen Brücke und konnte gleichfalls feststellen, dass es mit dem Fließen des Baches vorbei ist.

Zwischen den tieferen Stellen, so Rösch am Freitag, bilden sich wieder Trockeninseln aus. „Zunächst einmal sehe ich das aktuell als nicht akut besorgniserregend an. Die wassergefüllten Stellen sind noch tief, das Wasser ist klar und mit Sicherheit noch sauerstoffreicher als in der Hitze der letzten Woche. Außerdem habe ich im klaren Wasser noch keine Fische gesehen. Diese dürften bislang höchstens in den Oberlauf eingewandert sein und sind noch nicht bis zu uns vorgedrungen.“

Im Prinzip, so Rösch, entspreche die jetzige Situation dem, was er von Anfang an vom RP gefordert habe, dass sie einmal gründlich durchspülen und so wieder Verhältnisse schaffen, mit denen die Bachlebewesen zurechtkommen. Solange keine große Hitzewelle und Trockenheit komme, sei dieser Zustand durchaus für einige Tage tragbar. „Der Wasserstand darf nicht wieder so tief fallen wie letzte Woche“, äußert Rösch seine Bedenken.

Während der Kriegbach am Wochenende weitgehend trocken blieb, änderte sich die Situation am Montag, 23. August, schlagartig. Was für Rösch aufzeigt, wie stark der Wasserstand von den meteorologischen Gegebenheiten abhängig ist.

Am Sonntag, 22. August, war er am frühen Abend nach dem Regen nochmals draußen an der Steinernen Brücke, da hatte sich mit Ausnahme einiger kleinerer Regenpfützen nichts geändert, aber am Montag, gegen 15 Uhr, hatte sich das Blatt gewendet: „Der Kriegbach wird von einer schmutzig-braunen Brühe durchflossen, die nach dem Trockenzustand schon fast wie ein ,Hochwasser‘ wirkt. Ich hatte zwar erwartet, dass sich die Niederschläge von gestern mit einer gewissen Zeitverzögerung auswirken würden, aber diese große Wassermenge hat mich doch etwas erstaunt.“

Rösch vermutet, dass der Kriegbach wieder seiner Funktion als Hochwasserüberlauf nachkomme und befürchtet zugleich, dass der Wasserspiegel genauso schnell sinken werde. „Und es ist zu befürchten, dass bei der großen Wassermenge erneut Fische eingewandert sind. Das werden wir dann leider beim nächsten Niedrigstand merken“, warnt er vor einem neuen Fischsterben.

Genehmigung überpüfen

Die Schwankungen des Wasserstands im Kriegbach geben auch Anlass zu Spekulationen. Denn noch ist die Frage unbeantwortet, wo das Wasser bleibt, wenn es verschwindet. Zwei Möglichkeiten scheinen dabei wahrscheinlich: Dem Bach wird zu viel Wasser entnommen oder zu wenig zugeteilt.

Der Kriegbach ist ein Abzweig des Kraichbachs, diente diesem in früheren Zeiten als Hochwasserüberlauf. In Ubstadt-Weiher trennen sich die Flüsse, über das Schneidmühlwehr wird reguliert, wie viel Wasser der Kriegbach bekommt. Nach der wasserrechtlichen Genehmigung wird der Großteil dem Kraichbach zu geschlagen.

Bei fehlenden Niederschlägen wie in der ersten Monatshälfte kommt der Kriegbach dadurch deutlich zu kurz, doch gilt im Umkehrschluss auch, dass zwei Kranke nicht einen Gesunden ergeben. Würde dem Kriegbach mehr Wasser zugestanden, würde auch der Kraichbach trockenfallen, ohne dass diese dem Kriegbach nutzt, argumentiert das Regierungspräsidium. Der BUND und Naturschützer sind hingegen der Meinung, die Richtlinie aus dem vergangenen Jahrhundert müsse auf den Prüfstand und dem Klimawandel angepasst werden.

Wahrscheinlicher ist wohl die Annahme, dass dem Flusslauf zu viel Wasser entnommen wird, egal ob er sich Krieg- oder Kraichbach nennt. Insbesondere die Landwirtschaft steht im Verdacht, mit Oberflächenwasser oder über das Grundwasser zu sorglos mit dem Nass umzugehen. Wobei sich der Blick auch auf die Strecke oberhalb des Schneidmühlwehrs richten muss.

Den Verdacht, dass die Renaturierungsmaßnahem am Kriegbach für das Trockenfallen verantwortlich sei, weisen Naturschützer wie RP gleichermaßen zurück. Der Bach war so umgebaut worden, dass er auch für kleinere Fische und Kleinlebewesen stromaufwärts durchgängig ist. Dafür mussten Querbauwerke entfernt werden.

Wie das RP ausführt, sei die Situation eher besser als zuvor, da auch Wehre zurückgebaut wurden. Doch nur bis zu einem gewissen Grad, bei einem Niedrigwasser wie nun erlebt und durch den Klimawandel in der Zukunft öfter zu befürchten, werde der Bach unweigerlich trockenfallen.

Weshalb, darin sind sich alle Beteiligten einig, der Hebel an der Frage angesetzt werden muss, wo das Wasser geblieben ist. Hierzu laufen derzeit Untersuchungen, wird aufgelistet, welche illegalen und legalen Wasserentnahmestellen es am Krieg- und Kraichbach gibt.