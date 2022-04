Rettung kann bei Altlußheimer Feuerwehr aus Luft dirigiert werden

Altlußheim. Es geht nun auch in die Luft bei der Freiwilligen Feuerwehr. Nicht nur wie sonst auf die Leiter, man hat technisch aufgerüstet und die Floriansjünger dürfen eine Hightech-Drohne ihr Eigen nennen. Möglich gemacht hat das der Förderverein, der immer emsig Geld sammelt und damit Möglichkeiten schafft, die das Gemeindebudget gerade nicht hergibt.

Vizekommandant Kevin Wetzler ist mächtig stolz auf das Gerät, das die Arbeit nicht nur sinnvoll ergänzt, sondern auch teils erleichtern wird. Mit fünf weiteren Aktiven der Feuerwehr hat Wetzler den „großen Drohnenführerschein A2“ erworben und zur „Drohnentruppe“ gehören Sabrina Simon, Patrick Pflüger, Christian Sommer, Mike Bierlein und Noah Lehrenkrauß. Seit Oktober letzten Jahres waren die sechs am Lernen und Üben, haben in Kursen die notwendigen Kenntnisse erworben und Flugpraxis gesammelt. „Wir üben nur auf freiem Gelände“, ist es Kevin Wetzler wichtig zu informieren. „Es gibt keine Drohnen-Übungsflüge von uns im Ort.“

Im Einsatz ohne Beschränkungen

Die Drohne kann bis zu 1500 Meter hochfliegen und unterliegt der „BOS“, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Genau bedeutet dies, dass die Feuerwehr somit eine Sonderfreigabe hat und im Bedarfsfall überall fliegen kann, da es keine Beschränkungen für Rettungseinsätze gibt. Die Drohne ist unter anderem mit einer Wärmebildkamera ausgestattet, sodass zum Beispiel in eine Werkshalle eingeflogen werden kann, um Glutnester zu orten, ohne dass Feuerwehrleute mit Atemschutz sich durchkämpfen müssen. Die Akkus gewährleisten eine Flugdauer von zwei Stunden und die Drohne kann immer eingesetzt werden, außer bei starkem Regen oder Sturm.

Kevin Wetzler ist begeistert von den Möglichkeiten. In kürzester Zeit können sich die Einsatzkräfte einen Überblick über Waldgebiete verschaffen – wichtig bei hoher Waldbrandgefahr. Bei Hochwasser können Tiere durch die Wärmebildkamera geortet werden, natürlich auch Menschen oder der Hochwasserdamm kann abgeflogen werden und niemand muss sich in die Gefahrenzone begeben.

Die Drohne verfügt auch über einen Lautsprecher, sodass in unwegsamem Gelände verunglückte Menschen vorab beruhigt und informiert werden können, dass die Helfer auf dem Weg sind. Die Drohnenkamera ist mit einem Bildschirm im Einsatzfahrzeug verbunden. Dieser kann auch im Freien auf ein Stativ gestellt werden, damit mehrere Einsatzkräfte die Flugroute verfolgen können. Auf dem Wasser kann die Drohne vorausgeschickt werden, damit das Rettungsboot in kürzester Zeit am Unglücksort ist.

Personensuche erweitert

Die Personensuche ist in einer Flughöhe von bis zu 100 Metern möglich. Die Reichweite der Drohne beträgt mehr als vier Kilometer. „Durch die Sonderfreigabe dürfen wir auch Gebiete überfliegen, wo sonst Flugverbot herrscht, wie das Reffental, ein Militärsperrgebiet, oder über dem Gelände von Kernkraftwerken“, erzählte der Vizekommandant im Gespräch mit unserer Zeitung.

Verstärkung gesucht

Alles in allem sind die Aktiven von der Wehr in Altlußheim sehr begeistert über die technische Hilfe durch die Drohne. „Der Förderverein hat uns da schon ein echtes und wertvolles Geschenk gemacht“, sind sich die Verantwortlichen sicher.

Wer die Wehr unterstützen möchte – mit Frauen- oder Männerpower – kann bei den Übungsabenden – immer freitags um 19 Uhr – vorbeischauen. Wer die Arbeit der Feuerwehr aus der Ferne unterstützen möchten, hat immer die Möglichkeit das über den Förderverein zu tun, bei dem man jederzeit Mitglied werden oder eine Spende tätigen kann.