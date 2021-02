Altlußheim/Brühl/Ketsch. Ein Blick nach Altlußheim: Obwohl der Rheinpegel in Altlußheim immer noch leicht steigt, ist die Lage in der Gemeinde recht entspannt. Die Feuerwehr kontrolliert nach wie vor regelmäßig die Dämme, musste aber bisher noch nicht weiter tätig werden. Im Moment sehe man auch keine Gefahr, heißt es aus der Gemeinde. „Der Pegel Maxau fällt bereits, das ist gut für uns“, erklärt Kommandant Thorsten Lehrenkrauß. Da sich die Prognosen aber ständig ändern, ist man weiter auf der Hut. Am Samstag packte die Wehr Sandsäcke für alle Fälle.

Ein Blick nach Brühl und Ketsch: Dort ist der Rhein teilweise schon aus seinem Flussbett getreten - auf der Rheininsel in Ketsch zum Beispiel, aber auch in Brühl. Der Brühler Feuerwehrkommandant Marco Krupp berichtet von einer Kontrollfahrt am Sonntagvormittag. Der Weidweg war hier bereits unter Wasser, ebenfalls die Notrampe in Rohrhof. Der Sommerdamm hielt noch stand. Hier wird der Höchststand um 4 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag erwartet.