„Rhoigeischda“ Altlußheim melden sich mit Fest zurück

Altlußheim. Die „Rhoigeischda“ melden sich zurück. Nach drei Jahren Zwangspause wurde es wieder Zeit für die traditionelle „Guggenvesper“ zum Maiauftakt. Auf dem Gelände des Sportvereins hatten sich die „Guggler“ eingerichtet und die Gäste ließen nicht auf sich warten.

„Volles Haus“ freute sich Vorsitzender Mario Burkard. Am Vormittag gab es Wellfleisch mit Kraut, das zu Mittag ausverkauft war. Aber auch sonst hatten die „Rhoigeischda“ eine umfangreiche Speisekarte, die kaum Wünsche offenließ inklusive Kaffee und Kuchen.

„Rhoigeischda“ Altlußheim: Beliebtes Ausflugsziel

Viele kamen mit dem Fahrrad und machten bei ihrer Maitour einen Stopp bei der beliebten Altlußheimer Guggenmusik. Zu Gast waren die „Pfälzer Guggeglucke“ aus Rülzheim, die ordentlich Rabbatz machten und einen Gassenhauer nach dem anderen spielten.

Gastspiel der Musikfreunde Altlußheim

Am Morgen kamen noch die Instrumentalisten des Musikvereins vorbei, die seit 8 Uhr im Ort unterwegs waren und das „Maiblasen“ wieder aufgenommen hatten. Auch am Sportplatz gaben sie noch ein kurzes Platzkonzert, was die Veranstalter besonders freute, denn örtliche Vereine sollten sich doch unterstützen.

Geehrte Rhoigeischda 25 Jahre: Michaela und Uwe Windisch , Werner Wagner, Axel und Conny Samuel .

Michaela und , Werner Wagner, Axel und . 20 Jahre: Sabine Burkhard , Jenny Paulus und Elle Schendzielorz

, und 15 Jahre: Gerhard Wehrhan , Simone Kilian , Karlheinz Burkhard , Sebastian Hiller und Helga Kirsten .

, , , und . 10 Jahre: Madeleine, Kevin und Jasmin Wolf, Viktoria Maier und Matthias Weckemann.

Madeleine, Kevin und Jasmin Wolf, und Matthias Weckemann. 5 Jahre: Udo Bitzenberger, Josy Wunderlich, Heike Bade , Ronja, Emanuel und Kerstin Sparwasser . mb

Am Nachmittag nutzte der Vorstand das zahlreiche Publikum, um verdiente Mitglieder auszuzeichnen und zu ehren. Da hatte sich in drei Jahren ordentlich was angesammelt. Es gab aktive und passive Mitglieder zu ehren in einer Zeitspanne von fünf bis 25 Jahren. Letztere sind quasi seit der Gründung dabei und dafür wurden alle persönlich vom Vorsitzenden umarmt. Es gab Präsente, Urkunden und viel Applaus.

Zum Abschluss des turbulenten Tages spielten die „Rhoigeischda“ selbst und hielten so die Stimmung ganz weit oben beim Publikum. Die Corona-Pandemie hat auch dem aktiven Kader der Guggenmusik etwas zugesetzt und deshalb sind neue Mitspielerinnen und Mitspieler sehr willkommen.