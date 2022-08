Riesenseifenblasen und wilde Tiere

Altlußheim. Einen sportlichen und interessanten Spielenachmittag erlebten die teilnehmenden Kinder des Ferienprogramms der Freien Wähler. Als Austragungsort war die Festwiese am Rhein vorgesehen, doch da ein sehr heißer und sonnenreicher Nachmittag vorhergesagt wurde, entschlossen sich die Verantwortlichen kurzerhand auf das Freigelände des Schützenvereins auszuweichen.

Nach der Begrüßung durch Ursula Kirschner und der Vorstellungsrunde ging es in Kleingruppen los. Beim Bogenschießen konnte jedes Kind seine Zielsicherheit unter Beweis stellen und die Handhabung mit dem doch nicht alltäglichen Sportgerät üben. Die wartenden Kinder waren in der Zwischenzeit beschäftigt Riesenseifenblasen über das Gelände zu schicken.

Beim Spieleparcours mit Stationen wie Eierlauf als Paar, Dosenwerfen und diversen Zielwurfspielen war Geschicklichkeit und Konzentration gefragt oder auch eine gute Absprache mit dem Teammitglied. Mit viel Eifer ging es in die einzelnen Wettkämpfe und es wurden die jeweils Besten der einzelnen Stationen ausgemacht.

Gummibärchen fangen

Die Erkenntnis der Wettkämpfe war, dass das ein oder andere doch besser geklappt hat, als zunächst erwartet. Viel Spaß hatten die Kinder bei der abgewandelten Schaumkussschleuder. Es musste zunächst mit einem Ball der Auslöser getroffen werden und dann die angeflogene Packung Gummibärchen aufgefangen werden.

In der Vesperpause hörten die Kinder aufmerksam Wolfgang Reinhard zu. Der Naturschützer und örtliche Jagdpächter berichtete unter anderem, dass vor Hunderten von Jahren der Rhein an der Stelle floss, an der die Kinder gerade waren. Welche Tiere lebten hier und welche leben noch hier, wie war oder ist deren Ernährung und wie sah die Landschaft im Allgemeinen aus? Viele interessante Fragen kamen vonseiten der Kinder auf, die alle beantwortet werden konnten. Bestaunt wurden die Exponate, die Wolfgang Reinhard aus seinem Privatfundus dabeihatte. Die Kinder erkannten Zusammenhänge sehr schnell und waren allesamt sehr wissbegierig.

Gut gestärkt ging es dann in die zweite Spielrunde nach der Pause. Wer wollte, konnte die einzelnen Stationen nochmals durchlaufen oder sich beim Federball, Cricket oder Indiaca spielen, austoben.

Wie im Fluge ging die Zeit vorbei. Ursula Kirschner bedankte sich bei Wolfgang Reinhard für seine Unterstützung und dem Helferteam der Freien Wähler und verabschiedete die Kinder, die sich zuvor für den tollen Spielenachmittag bei den FW bedankt hatten. sk