Altlußheim. Das Team der Gemeindebücherei, Petra Schupp und Esther Kramer, hat sich zum Weltfrauentag am Montag, 8. März, etwas Besonderes ausgedacht. Sie werden für die Leserinnen ein paar Rosen auf den Tisch vor den Gemeindesaal legen. Jeder darf sich eine nehmen. Wenn welche übrig sind, werden diese den Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen in der Gemeinde am Dienstag kontaktlos überreicht, wie die Gemeindebücherei mitteilt.

Petra Schupp und Esther Kramer stehen montags bis freitags von 9 bis 12 mit ihrem Angebot „Call & Collect“ für die Leserinnen und Leser bereit. Kontakt unter Telefon 06205/39 43 70 oder per E-Mail Buecherei@altlussheim.de.