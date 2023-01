Rosenmontagszug in Altlußheim auf neuem Weg

Altlußheim. Die Feiertage sind beendet, das neue Jahr ist eingeläutet und der Blick kann sich ohne Einschränkungen auf die Faschingszeit richten. In der Gemeinde steigt die Vorfreude auf den Rosenmontagszug, der stets unzählige Fasnachter aus der Umgebung anlockt und nun seit drei Jahren pausieren musste. Doch am Rosenmontag, 20. Februar, wird es so weit sein und sich der närrische Lindwurm in Bewegung setzen.

Aufstellung für den Rosenmontagszug ist wie gewohnt in der Kirschen- und Hauptstraße. Durch die Hauptstraße geht auch der erste Teil der Strecke, anschließend biegt der närrische Lindwurm in die Hockenheimer Straße ein. Dann gibt es eine Änderung: Der Zug biegt nicht mehr in die Tullastraße ein und zieht von dort über die Uhlandstraße weiter, sondern er bleibt in der Hockenheimer Straße bis hin zur Hebelstraße, in die er einbiegt, um dann über die Körnerstraße wieder die Hockenheimer Straße zu erreichen, wo sich der Rosenmontagszug auflöst.

Den Narren mag es egal sein, wie der Zug endet, sie werden mit Sicherheit die Straßen in Scharen säumen. zg