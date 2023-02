Rosenmontagszug in Altlußheim ist startklar

Altlußheim. Fast 20 Fußgruppen und über 30 Motivwagen haben für den Rosenmontagszug am 20. Februar gemeldet, das Fasnachtskomitee „Luxe“ rechnet mit bis zu 1600 Teilnehmern. Der Rosenmontagszug wird in der Kirschenstraße Aufstellung nehmen, nach dem Startschuss um 14.02 Uhr über die Hauptstraße ziehen und in die Hockenheimer Straße abbiegen. Anschließend geht es über die Hebel- und die Körnerstraße zurück in Richtung Start.

An die Anwohner des Zugwegs haben die Luxe eine große Bitte: Sie sollen ihre Häuser schmücken, Tore und Türe für die Gäste öffnen und die Willkommenskultur der Gemeinde hochhalten. Gemäß dem diesjährigen Motto des Rosenmontagszuges: „In Altlußheim steht Fasnacht voll und ganz, für Frieden, Freiheit und Toleranz.“

Straßen frei halten

Für einen reibungslosen Ablauf des Rosenmontagszuges hat das Ordnungsamt einige Vorkehrungen getroffen. Die betroffenen Straßen sind von 12.30 bis etwa 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Anwohner entlang des Zugweges werden gebeten, ihre Fahrzeuge in Hof, Garage oder Nebenstraßen zu parken. Behelfsparplätze sind ausgewiesen.

Die Haupt-, Rheinhäuser Straße und die Straßen rund um den Zugweg sowie die Zufahrtswege zur Hockenheimer Straße sind gleichfalls von Sperrungen betroffen. Weitere Absperrungen können getroffen werden, den Anordnungen der Polizei ist Folge zu leisten.

In Absprache mit dem Veranstalter, den Luxen, und der Polizei, hat die Gemeindeverwaltung als weitere Maßnahme einen Sicherheitsdienst beauftragt, der im Umzugsgebiet anwesend sein wird.

Zehn Jahre ist dieses Bild vom Rosenmontagszug alt, doch an seiner Aussage dürfte sich kaum etwas geändert haben. © Koob

Während des Umzuges sind rund um den Ort Umleitungen weiträumig ausgeschildert. In der Zeit des Rosenmontagszuges, zwischen 12 und 18 Uhr, werden die Bushaltestellen in der Gemeinde nicht angefahren. Nach dem Umzug werden die Straßen durch eine Kehrmaschine gereinigt und anschließend wieder für den Verkehr geöffnet.

Party in der Rheinfrankenhalle

Und nach dem Umzug steigt die große Party, bitten die Luxe zur Rosenmontagssause in die Rheinfrankenhalle. DJ Sascha legt für die Gäste auf und der „Kirchberger“ heizt die Stimmung mit Livemusik an. Karten zu 10 Euro für die Rosenmontagsparty gibt es auf der Homepage der Luxe oder in der Papeterie Hiller, Hauptstraße – und an der Tageskasse, sodass auch spontan Entschlossene von der Party nicht ausgeschlossen sind.