Rückkehr in den Probenbetrieb

Altlußheim. Schnell war man sich im Vorstand des AGV Frohsinn einig, die seit Langem wegen der Corona-Pandemie brachliegenden Proben wieder aufzunehmen. Wohl wissend, dass mache Sängerin oder mancher Sänger aus Altersgründen nicht mehr teilnehmen will oder kann. Mit den Chorproben wird am Freitag, 8. April, gestartet. Gleichzeitig sind alle Altlußheimer aufgerufen, in einem Chor mit netten Menschen mitzusingen. Der Chor probt immer freitags von 19.30 bis 21 Uhr im Bürgerhaus.

Einen breiten Rahmen nahm die Diskussion über die Unternehmungen ein, die in diesem Jahr stattfinden sollen. So freut sich der Vorstand, endlich die Ehrungen vornehmen zu können, die den langjährigen Sängerinnen und Sängern gebührt. Der Chor plant, diese an einem Sonntagvormittag durchzuführen. Der Termin wird den zu Ehrenden und in der Heimatzeitung bekannt gegeben.

Bei dieser Gelegenheit waren sich die Anwesenden einig, die erfolgreichen Altpapiersammlungen weiterzuführen. Der nächste Sammeltermin wird am Samstag, 14. Mai, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr stattfinden. mh

