Rückkehr in die Klassenzimmer

Altlußheim. Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht an der Albert-Schweitzer-Schule am Montag, 13. September. Pandemiebedingt findet der Unterricht am ersten Schultag für die einzelnen Klassen zu versetzten Zeiten statt: Die zweiten Klassen von 8.35 bis 12.05 Uhr, die dritten Klassen von 7.45 bis 12.05 Uhr und die vierten Klassen von 7.45 bis 12.05 Uhr. Die Schüler finden sich kurz vor Unterrichtsbeginn an ihrem Klassenschild auf dem Schulhof ein und werden dort von der jeweiligen Lehrkraft abgeholt.

Die Erstklässler starten am Freitag, 17. September. Auch hier beginnen die einzelnen Klassen zu unterschiedlichen Zeiten: Die Klasse 1a hat um 10 Uhr Einschulungsgottesdienst in der evangelischen Kirche und um 11 Uhr ist Beginn der Einschulungsfeier in der Schule.

Der Einschulungsgottesdienst der Klasse 1b beginnt um 11 Uhr in der evangelischen Kirche, die Einschulungsfeier um 12 Uhr in der Schule. zg