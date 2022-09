Rückkehr in die Schule

Altlußheim. Die Schulen öffnen in der zweiten Woche des Septembers wieder ihre Türen und neue Abc-Schützen beginnen ihre bildungstechnische Laufbahn. Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht für die zweiten bis vierten Klassen der Albert-Schweitzer-Schule am Montag, 12. September, um 8.35 Uhr. Unterrichtsende ist für alle um 12.05 Uhr.

Die Klassen finden sich kurz vor Unterrichtsbeginn an ihrem Klassenschild auf dem Schulhof ein und werden von der Lehrkraft abgeholt.

Die Erstklässler starten am Freitag, 16. September. Der Einschulungsgottesdienst findet um 9 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Die Einschulungsfeier in der Schulturnhalle beginnt um 10 Uhr. zg