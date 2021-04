Ruhe kehrt ein

Altlußheim. Unter anderem mit dem Lärmaktionsplan für die Gemeinde wird sich der Rat bei seiner Sitzung am Dienstag, 27. April, in der Rheinfrankenhalle befassen. Dem Aufstellungsbeschluss für den Plan im Februar 2019 schloss sich Juni und Juli des gleichen Jahres die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange an – die Bürger hatten Gelegenheit, zu dem Plan Stellung zu nehmen. Mit seiner Hilfe soll dort, wo der Verkehrslärm über den gesetzlichen Grenzwerten liegt, für Abhilfe geschaffen werden.

Die bei dem Prozess vorgebrachten Anregungen wurden in den Plan eingearbeitet – überwiegend redaktionelle Änderungen, sodass eine erneute Offenlage nicht erforderlich ist. Neben dem Beschluss über den Lärmaktionsplan stehen auch zwei konkrete Vorgaben zur Entscheidung an: Sowohl in der Hauptstraße zwischen der Hildastraße und der Hausnummer 137 als auch in der Rheinhäuser Straße, zwischen Hauptstraße und Hausnummer 77b, soll die Fahrbahn saniert werden. Davon verspricht man sich eine Verringerung des Verkehrslärms.

Bebauungsplan wird offengelegt

Mit der Rheinhäuser Straße hat sich der Rat gleich unter zwei Tagesordnungspunkten zu befassen. Dabei geht es zum einen um die Offenlage für den Bebauungsplan Rheinhäuser Straße/Niederfeldweg, zum anderen um zwei konkrete Bauvorhaben in dem Straßenabschnitt.

Die entsprechenden Bauanträge waren vom Rat abgewiesen worden, da sie nicht den Zielsetzungen des beabsichtigten Bebauungsplans entsprachen. Nun liegen sie modifiziert vor und sollen dementsprechend berücksichtigt werden.

Befassen wird sich der Rat mit dem Bebauungsplan „Alte Gärtnerei“, für den noch die Entscheidung aussteht, wie die Straßenführung in der Verlängerung von Speyerer Straße zur Reilinger Straße zu regeln ist. Zur Debatte stehen eine Sackgasse im nördlichen Bereich der Speyerer Straße, wie bisher, oder eine durchgehende Verbindung.

Saniert werden muss in Teilstücken die Hildastraße und entscheiden soll der Rat über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für den Betrieb einer Photovoltaikanlage im Neufeld. Ein Vorhaben, dem der Rat im Oktober schon grundsätzlich zugestimmt hat. Nun geht es um konkrete Details der Planung der Anlage längs der Bahnlinie und gegenüber des Neulußheimer Rewe-Marktes. Letztlich hat sich der Rat mit zwei Bauanträgen zu befassen sowie mit der Stellungnahme zu einem Bebauungsplanverfahren der Stadt Speyer.

Bekanntgaben des Bürgermeisters, Mitteilung und Anfragen aus der Mitte des Rates runden den öffentlichen Teil der Sitzung ab. aw

