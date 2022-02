Sanierungsgebiet wird ausgedehnt, der Ortskern aufgewertet

Reilingen. Seit 2015 ist die Gemeinde beim Ortskernsanierungsprogramm dabei. Offiziell startete das Sanierungsprogramm von Bund und Ländern unter dem Begriff „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, mittlerweile wird es unter dem Namen „Lebendige Zentren“ fortgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie auch immer das Programm heißen mag – an der Zielsetzung hat sich nichts geändert. Substanzmängel an Gebäuden sollen ebenso beseitigt werden wie Mängel an Grundstücken oder Missstände im Gebiet. Dazu zählen als Ziele die energetische Optimierung von Häusern, die Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Gestaltung des ruhenden und des fließenden Verkehrs sowie Versorgung und Infrastruktur.

Vor gut einem Jahr wurde der Gemeinde eine weitere Zuwendung in Höhe von 300 000 Euro bewilligt, der Investitionsrahmen steigt dadurch auf rund 1,4 Millionen Euro. Bestandteil des Aufstockungsantrags war eine Ausweitung des Sanierungsgebiets: hinzu kommen sollten die Grundstücke in der mittleren Hauptstraße, deren Eigentümer nun mit Zuschüssen für Maßnahmen rechnen können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Erweiterung wurde vom Gemeinderat einstimmig gebilligt. aw