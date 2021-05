Schadstoffmobil macht Halt

Altlußheim. In vielen Haushalten fallen Produkte an, die umweltgefährdende Stoffe enthalten. Bei der Schadstoffsammlung der AVR Kommunal können diese Stoffe umweltgerecht entsorgt werden. Am Freitag, 28. Mai, können Bürger diese von 10 bis 12.30 Uhr beim Schadstoffmobil auf dem Parkplatz der Rheinfrankenhalle in der Hockenheimer Straße abgeben.

Schadstoffe aus Haushalten wie flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritz- und Rostschutzmittel, Spraydosen oder Reinigungsmittel werden in haushaltsüblichen Mengen angenommen. Das Material sollte aus Sicherheitsgründen in der Originalverpackung angeliefert werden und auslaufsicher verpackt sein. Die Gebinde dürfen nicht schwerer als 20 Kilogramm und nicht größer als 30 Liter sein.