Schlamm beendet Badesaison

Altlußheim. Bürgermeister Uwe Grempels ist sichtlich erschüttert: Am Wochenende tobten verheerende Unwetter in Sachsen und richteten beträchtlichen Schaden an. Als er am Samstag in den Nachrichten von dem Unwetter las, stach ihm sofort ein Name ins Auge – Gersdorf. „Das wird doch nicht unsere Partnergemeinde sein“, war der erste Gedanke, der ihm durch den Kopf schoss. Doch schon bald wurde im klar, ja, es ist die sächsische Gemeinde, die von dem Starkregen mit am stärksten betroffen ist.

Während Sachsen trotz Starkregen und Gewitter noch glimpflich davongekommen sei, habe es Gersdorf schwer getroffen, berichtet der MDR. Eine Schlammlawine habe das Freibad in Gersdorf unter sich begraben, Straßen und Grundstücke überspült. Stellenweise, so der MDR, habe der Schlamm bis zu einem halben Meter auf den Grundstücken gelegen. Doch während Freiwillige und die Feuerwehr umgehend mit den Aufräumarbeiten in der Gemeinde begannen, ist die Badesaison in der Partnergemeinde von Altlußheim beendet.

Grempels nahm sofort Kontakt mit seinem Amtskollegen Erich Seidel auf und bot seine Hilfe an. „Auch die Feuerwehr stand in den Startlöchern“, berichtet der Bürgermeister von der spontanen Hilfsbereitschaft seiner Bürger. Doch Seidel bat darum, nichts zu überstürzen, was Grempels nachvollziehen kann, immerhin wolle man helfen, keine Belastung sein.

Erst müsse man, so Seidel, die Schäden in Augenschein nehmen und Gefahrenstellen im Bad beseitigen. Immerhin seien dort Gullydeckel aus der Verankerung gerissen worden, Teile unterspült. Erst wenn das Freibad wieder begehbar ist, könne man über die weitere Vorgehensweise beraten. Seidel rechnet allein im Bad mit Schäden von bis zu 5 Millionen Euro und hofft auf Hilfe vom Land.

Helfen will auch Grempels, will die Gemeinde. Je nach Auskunft aus Gersdorf kann sich der Bürgermeister einen Spendenaufruf vorstellen oder es wird ein Arbeitseinsatz in der Partnergemeinde organisiert. Hier heißt es, spontan handeln, so Grempels, der sich der Unterstützung der Altlußheimer sicher sein darf. aw