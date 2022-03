Schmitt übernimmt

Altlußheim. Nachdem die Hauptversammlungen in den vergangenen beiden Jahren Corona-bedingt ausfallen mussten, trafen sich nun die Mitglieder des Kegelvereins in Präsenz zu ihrer Versammlung. Vorsitzender Rainer Ueltzhöffer gab einen kurzen Überblick über die vergangenen Jahre, in denen nicht viel Veranstaltungen stattfinden konnten. Umso mehr wurde das Augenmerk auf die Arbeiten an der Anlage gelegt. Hier standen Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten im Vordergrund. Für die Zukunft wird eines der Hauptthemen die Energieeinsparung sein.

Ueltzhöffer bedankte sich bei den stets zahlreichen Helfern, ohne die ein Verein nicht am Laufen zu halten wäre.

Rechnungsführer Hubertus Zahn konnte trotz der widrigen Umstände von einem leichten Plus in der Kasse berichten und richtete seinen besonderen Dank an die zahlreichen Spender. Die Kassenprüfer Michael Salzgeber und Patrick Kammer bescheinigten die einwandfreie Kassenführung. Im Anschluss folgten die Berichte der Sportwarte.

Es standen Neuwahlen an, die einschneidendste Änderung ergab sich hier beim Vorsitzenden: Rainer Ueltzhöffer trat nicht mehr als Kandidat an. In Zukunft wird Richard Schmitt dieses Amt übernehmen. Nach nunmehr insgesamt 35 Jahren im Vorstand, davon 17 Jahre ununterbrochen an der Spitze des Vereins, gibt Rainer Ueltzhöffer das Amt des ersten Vorsitzenden ab.

Große Verdienste erworben

Die Etablierung des Turnieres als fester Bestandteil des Jahreskalenders des Ortes und des Badischen Keglerverbandes, die Organisation der Aktivitäten des Vereines wie die Beteiligung am Straßenfest mit stets auch innovativen Ideen und Wegen, zahlreiche Verbesserungen und Aufwertungen des Vereinsgebäudes sind nur einige der Leistungen Ueltzhöffers. Auch mussten unter seiner Führung die Spaltung in zwei Keglerverbände und die für alle Vereine schwere Corona-Zeit bewältigt werden. Ueltzhöffer führte in all den Jahren den Verein souverän durch alle schwierigen Zeiten und ist mit seiner Innovationskraft und Verlässlichkeit ein Garant für den guten Status und Fortbestand des Vereines.

Mit ihm wird auch seine Frau Petra Ueltzhöffer das Amt der zweiten Rechnungsführerin nach vielen Jahren abgeben. Sie wird das Amt innerhalb der Familie weitergeben: RenéUeltzhöffer, der Sohn von Rainer und Petra Ueltzhöffer, tritt in die Fußstapfen seiner Mutter und übernimmt das Amt.

Mit großem Dank und verdientem Applaus wurde Rainer Ueltzhöffer offiziell verabschiedet, als symbolisches Zeichen des Dankes für die großen Leistungen wurden ihm und seiner Frau von Gerhard Herm als Vertreter des Clubs, Dieter Büchel und Richard Schmitt ein Präsentkorb überreicht. Natürlich werden Rainer und Petra Ueltzhöffer dem Verein auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Da keine Anträge eingingen, gab der neue Vorsitzende Richard Schmitt unter dem Punkt Verschiedenes die weitere Terminplanung für das kommende Jahr bekannt. zg