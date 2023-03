Schöffen gesucht

Altlußheim. In der Gemeinde werden insgesamt acht Frauen und Männer, die am Amtsgericht Schwetzingen und Landgericht Mannheim als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen, gesucht. Dabei schlägt der Gemeinderat dem Schöffenwahlausschuss einen Kandidatenpool vor. Dieser bestimmt die geeigneten Laienrichter dann in der zweiten Jahreshälfte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem werden zwei Jugendschöffen gesucht. Bewerbungen für dieses Amt werden von der Gemeinde entgegengenommen und im gleichen Verfahren wie bei den Erwachsenen abgewickelt. Die Jugendschöffen können eine Bewerbung bis Freitag, 31. März, einreichen. Bei den erwachsenen Laienrichtern gilt eine Bewerbungsfrist bis Donnerstag, 6. April. Die Altlußheimer Gemeindeverwaltung nimmt in beiden Fällen die Dokumente entgegen und reicht diese weiter. Ansprechpartner auf dem Rathaus ist Hauptamtsleiter Stefan Kuhn, der telefonisch unter 06205/39 43 12 oder per E-Mail an stefan.kuhn@altlussheim.de erreichbar ist. Ein Bewerbungsformular sowie weitere Informationen gibt es unter www.schoeffenwahl.de. zg