Schüler stimmten sich mit Aktion auf letzten Schultag vor den Ferien ein

Altlußheim. Die Schüler der Albert-Schweitzer-Grundschule stimmten sich mit einer gemeinsamen Aktion auf den letzten Schultag vor den Faschingsferien ein. Unter dem Motto „Unsere Schule ist bunt“ wurde jedem Tag der Woche eine Farbe gewidmet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So sah man am Montag viele Kinder in den unterschiedlichsten Rottönen. Am Dienstag strahlten die Kinder – zusammen mit der Sonne – in der Farbe Gelb. Am Mittwoch gab es nicht nur einen strahlend blauen Himmel, sondern auch die Kinder zeigten sich in ihren tollsten und lustigsten blauen Outfits. Der Donnerstag stand ganz unter dem Thema Grün. Auch erste Faschingslieder ertönten schon leise auf den Fluren der Schule.

Tanzen und Werkeln

Überall war die Vorfreude auf den letzten Schultag zu spüren, denn an diesem Tag durften alle Kinder in ihren buntesten Lieblingskostümen zur Schule kommen. Der Unterricht wurde mit den verschiedensten Aktionen gestaltet. Die einen lernten einen Tanz, andere bastelten zusammen Faschingsdekorationen oder spielte gemeinsam Gesellschaftsspiele.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als dann die langersehnte Ferien-Durchsage von Schulleiterin Anja Ott kam, waren Jubelschreie im ganzen Haus zu hören. ass