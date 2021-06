Schulterschluss gegen den Fluglärm

Altlußheim. Das Thema Fluglärm gehört zur Gemeinde am Rheinbogen wie der gleichnamige Fluss. Und das nicht ohne Grund – die in Speyer startenden oder landenden Flugzeuge nutzen den Rhein als Orientierung für ihre Platzrunde. Und kommen dabei der Gemeinde immer wieder bedrohlich nah, decken sie mit ihrem Lärmteppich ein.

An den Wochenenden, wenn sommerliche Temperaturen die Menschen ins Freie locken, kommen die Flieger fast im Minutentakt auf die Gemeinde zu – vielen Menschen wird der Aufenthalt im Freien vergällt. Kein Wunder, wenn die Klagen über den Fluglärm mittlerweile Bände füllen.

Verbot an Sonn- und Feiertagen

Schon mehrfach hat sich der Gemeinderat mit dem Thema befasst, Resolutionen verabschiedet und Politiker aller Couleur aus Landes- und Bundesebene für ihren Kampf gegen den Fluglärm eingespannt – bisher erfolglos.

Nun hat der Gemeinderat parteiübergreifend eine neue Initiative gestartet. In einer gemeinsamen Plakataktion ruft er die Bürger dazu auf, sich an einer Online-Petition auf Campact zu beteiligen, die sich an die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler richtet. Ziel der Unterschriftenaktion ist es, ein Flugverbot an allen Sonn- und Feiertagen für Hobbyflieger zu erreichen. aw

Info: Die Petition findet sich unter https://weact.campact.de/ petitions/flugverbot-fur-hobbyflieger-in-speyer-an-sonn-und-feiertagen