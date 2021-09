Nach seiner ersten Wahl in den Landtag hatte Daniel Born (SPD) zum ersten Mal zum „Schatzbesuch“ aufgerufen. Die Tour führte damals in das Museum Blau in Schwetzingen. Am Mittwoch fand der beliebte „Sommerabend im Museum“ bereits zum zehnten Mal statt. Bereits im vergangenen Jahr musste die Museumstour unter Pandemiebedingungen über die Bühne gehen, auch dieses Mal waren Hygienevorschriften zu

...