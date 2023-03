Schwäger: Haben Nerv getroffen

Altlußheim. Das ging aber schnell – kaum war das Banner auf- war es auch schon wieder abgehängt. Manuela Schwäger von der Bürgerinitiative zum Erhalt der Sparkassenfiliale im Ort, weiß nicht ob sie weinen oder lachen soll: Das Banner „Ihre Sparkasse sagt Tschüss“, mit dem die Bürgerinitiative sarkastisch die geplante Schließung der örtlichen Filiale kommentiert, scheint einen Nerv getroffen zu haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Anscheinend hat der Sparkasse die Aussage nicht gefallen“, kommentiert sie das Abhängen des Banners, das auf einem Grundstück an der Ortseinfahrt aus Richtung Neulußheim kommend, hing.

Bekanntlich will sich die Sparkasse Heidelberg aus der Gemeinde am Rheinbogen zurückziehen, die Filiale Ende April schließen und auch keinen SB-Einrichtungen mehr vor Ort lassen. Gegen diese Pläne hat sich eine BI gegründet, die für den Erhalt der Filiale kämpft, Unterschriften sammelt und nun mit den besagten Bannern auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht hat.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Sparkassen-Filiale Pläne für SB-Center in Altlußheim zerschlagen sich Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Sparkasse in Brühl-Rohrhof wird im Frühjahr zum SB-Center Mehr erfahren

Zumindest einige Tage und bis unsere Zeitung über den plakativen Protest berichtete. Dann ging alles ganz schnell, am Freitag, 10. März, erhielt BI-Vorsitzende Schwäger einen Anruf von der Sparkasse Heidelberg, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass die Bank die Banner – in Höhe des Sportplatzes hing noch ein zweites – abgehängt habe.

Schwäger konnte es kaum glauben, ein Gang in die Hockenheimer Straße belehrte sie eines Besseren. Das Verhalten der Sparkasse bezeichnet sie als rechtswidrig, niemals hätte das Banner abgehängt werden dürfen. Zumal es mit Erlaubnis des Eigentümers des Grundstücks, der Gemeinde, hing. Diesen Protest müsse die Sparkasse aushalten können, betont sie.

Von der Sparkasse Heidelberg war am gestrigen Nachmittag niemand mehr für eine Stellungnahme zu erreichen. aw