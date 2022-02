Oberbürgermeisterwahl - In Waghäusel wird ein neues Stadtoberhaupt gewählt / Offizielle Kandidatenvorstellung am Freitag, 18. Februar, per Livestream Sechs Bewerber für den Chefsessel im Rathaus

Wer wird neuer Oberbürgermeister von Waghäusel und zieht ins Rathaus ein? Die Bürger haben am Sonntag, 13. März, die Wahl unter sechs Bewerbern. © Schmidhuber