Seltenes Schauspiel

Waghäusel. Etwa Ungewöhnliches kommt am Donnerstag, 10. Juni, zustande: Eine ringförmige Sonnenfinsternis, die von Mitteleuropa aus allerdings nur als partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein wird.

In und um Waghäusel werden gegen 12.30 Uhr lediglich zehn Prozent der Sonnenscheibe vom Mond bedeckt. Damit bleibt die Sonnenfinsternis für „Normalbürger“ unbemerkt. Es wird nicht merklich dunkler. Der erste Kontakt findet gegen 11.30 Uhr statt. Von da aus schiebt sich der Mond immer weiter vor die Sonne. Die Phase maximaler Verfinsterung ist gegen 12.30 Uhr erreicht. Danach gibt der Mond wieder mehr und mehr von der Sonne frei. Um 13.30 Uhr wird er sich schließlich wieder vollständig von der Sonnenscheibe zurückgezogen haben.

Die Astronomiefreunde Waghäusel laden die interessierte Bevölkerung ein, die Sonnenfinsternis in der Sternwarte Waghäusel zu beobachten. Es gelten die allgemeinen AHA-Regeln, ein Negativtest ist nicht erforderlich. In der Sternwarte hält der Verein Sonnenfinsternisbrillen zur freiäugigen Beobachtung vor.

Gefahren für die Augen meiden

Der Blick in die Sonne mit ungeeigneten Filtern (berußte Gläser oder Folien von Rettungsdecken) oder der ungefilterte Blick in die Sonne mit optischen Hilfsmitteln kann die Augen irreparabel schädigen. In der Sternwarte Waghäusel gibt es geeignete Filter und Instrumente für die gefahrlose Beobachtung. ws

